إطلاق منصة ريادة الأعمال في الجوف

البلاد – سكاكا

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تسخير جميع الإمكانات لخدمة وتيسير أعمال رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وذلك لتحقيق أهدافهم وتنمية نشاطاتهم، مشيداً بالجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة التي قدمتها القيادة الرشيدة – أيدها الله- لدعم رواد الأعمال وفق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً لدعم شباب وشابات المملكة من رواد ورائدات الأعمال، ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل الوطن.

وأشار سموه إلى ماتمتلكه منطقة الجوف من القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، تنعكس على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مؤكّداً فخره واعتزازه بدور الشباب والفتيات الفاعل في المنطقة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه بالإمارة أمس، منصة مركز ريادة الأعمال (شغف)، إحدى مبادرات سموه لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مركز رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، التابع لمكتب تحقيق الرؤية في الإمارة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ “شغف” الدكتور عبدالعزيز بن صبحي الجوير، والفريق التنفيذي للمبادرة، والفريق المساند في مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.