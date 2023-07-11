4 نصائح لتجنب ضربة الشمس

البلاد – الرياض

نصح تجمع الرياض الصحي الثاني باتباع عدد من الإرشادات الوقائية لتجنب الإصابات التي تنتج عن حرارة الصيف والمتمثلة في «ضربة الشمس والجفاف والتشنجات».

ووفق إنفوجرافيك نشرته أمس مدينة الملك فهد الطبية؛ قدّم التجمع مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابات الحرارية؛ أبرزها ارتداء الملابس المناسبة الفضفاضة خفيفة الوزن، والبقاء في مكان مكيف قدر الإمكان، ووضع واقي الشمس، وعدم ترك الأطفال في السيارات.

إلى ذلك أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن أول فترات «الوغرات» المعروفة بشدة توقد الحر، بدأت منذ بداية شهر يوليو الجاري .

وأضاف الزعاق، أن «الوغرات» قصد بها العرب فترة شدة الحر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالمية وأولها أول شهر يوليو.

وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن شدة الحر تأتي صيفا من الهند «المنخفض الهندي» على هيئة رياح السموم، ما يرفع درجات الحرارة

وتابع، في أول فترات القيظ ينشط منخفض الهند الموسمي فتهب رياح السموم الشمالية الجافة، وفي آخر القيظ ينشط بحر العرب فتهب رياح رطبة تكسر حدة الحر.

وواصل خبير الأرصاد، أن شدة البرد تأتي على هيئة موجات مستوردة شتاء من القطب الشمالي «المرتفع السيبيري» هيئة رياح سيبيرية باردة.

من ناحية اخرى تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى أن كتلة هوائية حارة من المنتظر أن تندفع لشمال شبه الجزيرة العربية ويعززها اشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتطرفها عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية في العديد من الدول العربية؛ وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي.