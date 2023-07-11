طبرجل تستعد لافتتاح مهرجان الفاكهة

سكاكا ـ البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تستعد محافظة طبرجل لافتتاح مهرجان الفاكهة بطبرجل.

وأكملت اللجنة المنظمة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طبرجل، واللجان الأخرى في المهرجان، تجهيزاتها لانطلاق فعاليات المهرجان، والمقرر أن تنطلق السبت المقبل 27 ذو الحجة 1444هـ، تحت رعاية أمير منطقة الجوف، في المركز الحضاري في محافظة طبرجل.



وأكّد المشرف العام على المهرجان المهندس ماجد السحتي الشراري، جاهزية جميع الجهات ذات العلاقة، لإنجاح هذا الكرنفال. من جانبهم، عبّر المزارعون عن فرحتهم وسعادتهم بإقامة مثل هذا المهرجان، الذي يُعد رافدًا مهمًا، وتعريفًا بمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، والتسويق بما يعود عليهم بتنمية الجانب الاقتصادي ، مقدمين شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمامه الكبير بمهرجانات المنطقة ومنها مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل .

يذكر أن محافظة طبرجل تشتهر بالمنتجات الزراعية التي من أهمها الفواكه كالعنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان وغيرها من المنتجات الزراعية، وتتصدر بسيطا الزراعية المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي مما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي.