الرياضة رغد النعيمي تكتفي بـ”فضية الملاكمة” في الألعاب العربية

البلاد- جدة

اكتفت المُلاكِمة السعودية، رغد النعيمي، بفضية -وزن 63 كجم- ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية 15 المقامة بالجزائر. وانسحبت البطلة السعودية، رغد النعيمي، من نهائي المسابقة أمام الجزائرية زبيدة هيام، بعد تعرضها للإصابة قبل انطلاق المنافسات. وكانت اللاعبة السعودية رغد تمكنت من التأهل إلى نهائي وزن تحت 36 كجم ضمن منافسات الملاكمة بدورة الألعاب العربية، بعد فوزها في الدور نصف النهائي على اللاعبة القطرية دانة علي، التي نالت الميدالية البرونزية.