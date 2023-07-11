رابح صقر في ليلة طربية بالأحساء

البلاد ـ جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، عن حفل موسيقار الخليج الفنان رابح صقر في ليلة طربية رائعة بمدينة الأحساء ضمن حفلات جولة المملكة. وكشفت الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبر موقع “تويتر”، عن إقامة حفل في مدينة الأحساء يوم 14 يوليو الجاري وأشارت الهيئة العامة إلى أنه يتم حاليا طرح تذاكر الحفل، الذي يعقد في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل،

يشار إلى أن الفنان رابح صقر، بدأ حياته الفنية إعتمادا على موهبته فقط، ثم أطلق أول ألبوم له عام 1983م

تحت اسم يانسيم الليل، ثم أصدر بعده البوم صابرين الذي أشاد به الكثير من الفنانين منهم الأسطورة الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده، ثم أطلق صقر البوم احبك وكان يحتوي على على ستة أعمال جميعها من الحانه، وخلال فترة أواسط الثمانينات كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان وكانت بداية هذه التعاونات في البوم أنا والليل والقمره واحتوى الألبوم على 6 أعمال، أصدر بعد ذلك ألبوم مغرورة الذي كان يحوي على 6 إعمال ووادخل الآلات الغربية في توزيع الأغنية وقدم اللون العراقي كأول فنان خليجي يقدمه، وكانت نقطة تحول كبيرة في حياة صقر الفنية الأغنية بعنوان “سرى الليل” وأيضا كانت أول عمل يصوره رابح ويعرض على شاشات التلفزيون.