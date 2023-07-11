تقويم جدة.. مساحات للمرح وتجارب للإثارة

جدة – ياسر خليل

يستمتع أهالي مدينة جدة وزوارها هذه الأيام بالعديد من الفعاليات المحلية والعالمية المتنوعة، منذ انطلاق تقويم جدة، والذي يشهد مجموعة فريدة من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية والمسرحية والغنائية العربية والعالمية، كما يقدم عروضا ترفيهية ومعارض متخصصة في مجالات مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار.

ويقدم تقويم جدة هذا العام مساحات كبيرة للمتعة والمرح والترفيه من خلال عدد من المناطق الرئيسية، من أبرزها: نادي جدة لليخوت، وجدة ويفز، وجدة البلد، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وسيرك دو سوليه، وجدة آرت بروميناد، والتي تستقطب جميعها الزوار والسياح، من داخل المملكة وخارجها، عبر العديد من الخيارات التي تلبي تطلعات الجميع، من ألعاب حماسية، وحفلات موسيقية بالإضافة إلى القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنيمي بفعالياتها اليومية المختلفة ومن بينها عروض الأنيمي الاستعراضية، وورشة لتعليم الخط الياباني.



ويستمتع زوار تقويم جدة من الصغار والكبار بالمغامرات المائية في منطقة “جدة ويفز”، عبر جولات مثيرة بالـ”جت سكي”، وممارسة الألعاب الشاطئية والكرة الطائرة، كما يمكن أيضا القيام بجولات بحرية ممتعة عبر قارب السعادة في المارينا التابعة لنادي جدة لليخوت، حيث يعيش الزوار لحظات من الإثارة بالانطلاق والدوران بسرعة كبيرة في مياه البحر الأحمر من خلال زوارق وقوارب مجهزة بقيادة محترفين.

كما يمكن لزوار نادي جدة لليخوت أن يستمتعوا بعدد من الوجبات والمطاعم الإيطالية واليابانية والفرنسية والأمريكية. كما أصبح أيضا بإمكان زوار تقويم جدة الاستمتاع بمشاهدة الأعماق والأحياء المائية وقضاء أوقات ممتعة من خلال عروض الدلافين في منطقة “فقيه أكواريوم”، التي تجذب إليها كل الأعمار لقضاء أوقات من الإثارة والمتعة. أما عشاق الرياضة والإثارة والأجواء الحماسية، فيمكنهم متابعة نزال الأبطال مع نجوم المصارعة في العالم، حيث يعيد تقويم جدة الأضواء من جديد إلى أهم البطولات في عالم المصارعة بعد غيابها لسنوات، وهو ما يضيف إلى فعاليات التقويم زخما جديدا يضاف إل كل ما يقدمه من متعة ومرح وترفيه وإثارة.

وتستقطب جدة أعدادا كبيرة من السياح والزوار من المنطقة والعالم مع انطلاق حملة “صيف السعودية”، وخاصة بعد أن أصبحت زيارة السعودية أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى؛ حيث توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: التأشيرة السياحية، تأشيرة العمرة، تأشيرة المرور التي تتيح التوقف بالمملكة لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، إضافة إلى تأشيرة الأهل والأصدقاء، كما أتاحت المملكة التأشيرة الالكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي دون اشتراط مهن محددة، وأتاحت أيضا التأشيرة عند الوصول لمواطني وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الشنجن، والمقيمين فيها، إلى جانب حاملي تأشيرات الزيارة لتلك الدول ومرافقيهم من أقارب الدرجة الأولى.