تايسون فيوري يواجه فرانسيس أنجانو في أكتوبر المقبل بالرياض

الرياض – هاني البشر
تزامنًا مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة؛ تتجه أنظار العالم صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل، موقعة ملاكمة مثيرة بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل، وفرانسيس أنجانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل، في مواجهة مُثيرة بين العملاقين، تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو “أشرس رجل على وجه الأرض” وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.
وستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة منظمة؛ وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق بين كل من (Queensberry) و (Top Rank) والشركة المروجة لأنجانو و (GIMIK Fight) للدعاية، للشراكة مع موسم الرياض لإقامة الحدث التاريخي الذي تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.
وفي تصريحٍ له بهذه المُناسبة، قال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ: ” موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة مثيرة بين البطلين” تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو”، ومثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث الذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم”.
وأعلن البطل العالمي تايسون فيوري التحدي بقوله: “بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن “ملك الغجر” هو أعظم مقاتل في جيله، وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل آخر محترف. بدا فرانسيس شرسًا عندما قفز في الحلبة بعد معركة وايت (Whyte)، لكن لا يوجد أحد أقوى مني، وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر ستكون معركة التاريخ، كونوا على أهبة الاستعداد”.
فيما قال البطل العالمي فرانسيس أنجانو:” كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة (MMA) للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض. أود أن أشكر موسم الرياض وفريقي في (3Point0 Labs) للمساعدة في تنظيم هذا الحدث. كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة لأنني إذا لمسته، فسوف يسقط مغشيًا عليه”.