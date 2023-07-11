” أنكورا” السعودي يتوج ببطولة تاكسكو للبولو

الرياض – هاني البشر
حقق فريق أنكورا السعودي للبولو، لقب بطولة تاكسكو للبولو- تصنيف 12- التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، بعد فوزه على فريق دي جي كاتس البريطاني بنتيجة 4/8 ، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، والمستشار القانوني فهد الدوسري. وقد مثّل فريق أنكورا الفرسان” خالد العمران وريكاردو وخوزيه وروفينو”.
وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن روزنامة المشاركات الخارجية للفرق السعودية للبولو للموسم الرياضي 2023، لتعزيز تواجد الفرق والمنتخبات السعودية للعبة في المشاركات الدولية، للاحتكاك واكتساب الخبرة والمنافسة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في رياضة البولو؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من الفرق والفرسان بالمشاركة والمنافسة على البطولات، وتحقيق الإنجازات على مستوى التصنيف المتوسط والعالي؛ لتحقيق معايير استضافة المنافسات الدولية على الملاعب السعودية.