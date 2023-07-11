الرياضة

” أنكورا” السعودي يتوج ببطولة تاكسكو للبولو

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1444 هـ      11 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
حقق فريق أنكورا السعودي للبولو، لقب بطولة تاكسكو للبولو- تصنيف 12- التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، بعد فوزه على فريق دي جي كاتس البريطاني بنتيجة 4/8 ، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، والمستشار القانوني فهد الدوسري. وقد مثّل فريق أنكورا الفرسان” خالد العمران وريكاردو وخوزيه وروفينو”.

وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن روزنامة المشاركات الخارجية للفرق السعودية للبولو للموسم الرياضي 2023، لتعزيز تواجد الفرق والمنتخبات السعودية للعبة في المشاركات الدولية، للاحتكاك واكتساب الخبرة والمنافسة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في رياضة البولو؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من الفرق والفرسان بالمشاركة والمنافسة على البطولات، وتحقيق الإنجازات على مستوى التصنيف المتوسط والعالي؛ لتحقيق معايير استضافة المنافسات الدولية على الملاعب السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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