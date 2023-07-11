أمانة الشرقية تحصد شهادة الأيزو في إدارة الجودة

البلاد – الدمام

حصدت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة “9001:2015 ISO” ذلك تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة ومتطلباته، ونظير برامجها في الحوكمة، ورفع مستوى الخدمات والمشاريع.

واجتازت الأمانة 3 مراحل أساسية لحصد الشهادة، هي: إنشاء النظام بالإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، وإنشاء نظام الجودة بالإدارات العامة المرتبطة بمعالي الأمين، وتأهيل وكالات الأمانة مع مواءمة النظام مع أنظمتها، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد والمهام الوظيفية لجميع الوحدات الإدارية فيها، إضافة إلى نظام التدقيق الخارجي للتحقق من الالتزام بمتطلبات المواصفة والعمل وفق بنودها.

وأكد معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، ضرورة تجاوز كافة التحديات المستقبلية في المراحل المستقبلية والاستفادة من فرص التحسين المستمر مع توظيف جميع الفرص المتاحة ونقاط القوة لتوجيه جمع الموارد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للأمانة ومواصلة مسيرة التقدم للوصول إلى أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي مع حرصه على تطبيق أفضل ممارسات عمل وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة.

من جانب آخر، ناقش معاليه الأعمال الخاصة بمشاركة الأمانة في جائزة الملك عبد العزيز للجودة، مؤكدًا أهمية تحقيق التميز بتطبيق أفضل الممارسات المبنية على المعايير العالمية في الجودة والتميز المؤسسي داخل نطاق الأمانة، والسعي على إثرها المشاركة في عدد من المسابقات والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، ومن ضمنها جائزة الملك عبد العزيز للجودة، من خلال استهداف الجائزة، ورغبة في السعي المستمر والمتواصل لتطوير أنظمتها من خلال معايير الجائزة التي تحولت إلى أداة قياس لأداء الجهات الحكومية والخاصة، وتحديد مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتحقيق رضاهم.

إلى ذلك، رصدت الأمانة خلال حملاتها الميدانية على منشآت بيع الغاز، غرب الدمام، عدة مخالفات، أبرزها عدم وضع لوحة توضح الأسعار، وعدم وجود لوحات تثقيفية وتوعية لكيفية استخدام أدوات السلامة الخاصة بإطفاء الحريق، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، يأتي ذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات البلدية واشتراطات السلامة الخاصة بالموقع المماثلة.