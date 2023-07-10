وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي ويناقشان توطيد العمل الثنائي

موسكو : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بالعاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.