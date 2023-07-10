منتزهات الباحة تستقطب الزوار

البلاد ـ الباحة

أسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل هطولها على منطقة الباحة ومعظم محافظاتها خلال الأسابيع الأخيرة في اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الذي يتخلله خرير الماء المنساب من العيون الجارية مشكلاً شلالات جاذبة للمتنزهين وعشاق الطبيعية الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية. ورسمت الغيوم بتشكلها الرباني لوحة فنية زاهية الألوان، وبديعة المنظر، تأسر عشاق الطبيعة, وجَالَتْ عدسةُ «واس» في عددٍ من الأماكنِ بمنطقة الباحة التي اكتست جبالها وسهولها وأوديتها باللونِ الأخضرِ. واتساقاً مع إزرهار الأرض بالخضرة شهدت المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية بمنطقة الباحة اقبالاً كبيراً من الزوار والأهالي، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة المعتدلة والطبيعة الخلابة التي تشهدها المنطقة بعد هطول الأمطار مؤخراً .

وأبدى العديد من الزوار سعادتهم بقضاء أوقاتهم في ربوع الباحة والاستمتاع باجواءها المعتدلة تحت زخات المطر وبين أشجارها وطبيعتها التي يغطيها الضباب ، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية لتوفير كل ما يحقق راحة المتنزهين . وكانت أمانة منطقة الباحة قد قامت مع بداية موسم الصيف بتجهيز نحو 195 منتزهاً وحديقة بكل ما يحتاجه المتنزه والزائر من الخدمات المختلفة . يشار إلى أن منتزه رغدان يعد الوجه الأولى للسياح ويشهد تزايداً من المصيفين مع بداية الإجازة الصيفية لقضاء أوقات بين أحضان الطبيعة إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والانشطة المتنوعة .