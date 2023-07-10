قيصرية الكتاب.. ندوة حول إثنينية عبدالمقصود خوجة

البلاد ـ الرياض

تنظم قيصرية الكتاب بالرياض اليوم فعالية بعنوان: “اثنينية عبدالمقصود خوجة.. الأثر الأدبي والثقاقي”، يتحدث فيها كل من الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور حمد بن ناصر الدخيّل، ورئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة سابقاً الدكتور عبدالمحسن بن فراج القحطاني، فيما يدير الحوار أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الامام الدكتور عبدالله العساف.

وأوضح المشرف العام على قيصرية الكِتاب أحمد فهد الحمدان أن القيصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة منشطاً مهماً ضمن فعالياتها هو عقد ندوات تتناول عدة موضوعات بما يثري المشهد الثقافي المحلي، مضيفًا أن القيصرية تعقد أيضًا عدداً من الفعاليات الثقافية والأدبية والإعلامية منها فعالية توقيع كتابي الأول (القصة الكاملة)، وفعالية “إعلاميون سعوديون”، وفعالية “شعراء سعوديون” ومنصة توقيع كتاب.

ودعا الحمدان المهتمين إلى حضور الندوة التي تبدأ الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين في مقر قيصرية الكتاب بوسط مدينة الرياض الواقعة بجوار قصر الحكم وشرق جامع الامام تركي بن عبدالله.

يذكر أن “اثنينية عبدالمقصود خوجة” تأسست قبل أكثر من أربعين عاماً للإحتفاء برموز الشعر والأدب والفكر من المملكة والعالمين العربي والإسلامي.