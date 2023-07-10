دعم الأسر المنتجة.. تدشين مشروعات تنموية بالجموم

مكة المكرمة : البلاد

دشَّن وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الجموم، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالملك الشريف وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

افتتح وكيل امين #العاصمة_المقدسة للبلديات

المهندس / عبدالله بن خميس الزايدي عدداً من المشاريع التنموية في #محافظة_الجموم pic.twitter.com/rgrPLvckep — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 10, 2023

وتفقَّد سير العمل بالحاضنات النموذجية بحديقة الشهداء وعربات “الفود تراك” بالجموم؛ الهادفة إلى تنظيم خدمة البيع المُتنقِّل بصورة حضارية ومنظَّمة، وخلق مجتمع حيوي، علاوة على بناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، ودعم وتمكين الباعة من الأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بطرق ميسرة، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية البصرية.

كما افتتح مشروع ربط طريق عين شمس الجديد بالقديم، الذي يُعد أحد المداخل المهمة للمحافظة، وكذلك مشروعات تنفيذ الدوّارات المرورية لتقاطعات الطرق بعين شمس، حيث تم تصميمها وفقًا أعلى معايير الجودة الهندسية وتزيينها بالمجسمات الجمالية التي تحاكي تراث وعراقة المنطقة، إلى جانب تسليمه عددًا من منح الأراضي السكنية لمستحقيها بالمحافظة، إضافةً إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية محافظة الجموم.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل على توفير حاضنات ومنافذ نموذجية لبيع وعرض المنتجات في الحدائق العامة، وذلك من خلال الحجز عبر منصة “بلدي” الرقمية المتوفرة على متاجر الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي : https://balady.gov.sa/ar.