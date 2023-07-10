جولة المملكة تجمع عايض والمانع وشما في جدة

جدة : البلاد

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات ” جولة المملكة 2023” حفلاً غنائيا نظمته شركة Benchmark الجمعة 7 يوليو والذي ضم ثلاثة من ابرز الفنانين الشباب، الفنان عبدالله المانع والفنانة شما حمدان و الفنان عايض يوسف، وبحضور مكتمل العدد.

بدأ الحفل الفنان عبدالله المانع بأغنية “رجاوي”، وعلى صفقات الجمهور غنى غلطة، من كبرها ، و اقتحم المسرح بأدائه القوي والعاطفي، كما قدم لجمهور جدة اغنيته الجديدة من كلمات الشاعر راكان والحانه.

أكملت الحفل للساعة الثانية الفنانة شما حمدان التي لاقت ترحيب كبير من الجمهور، وغنت مجموعة من اشهر اغانيها ” حبيبي مو رومانسي، ابي أفهم ، عاندة فيك ، وش كنت اباقول، اجر وعافية ” وختمت فقرتها بأغنية ” يا دار “، واكدت في المؤتمر الصحفي عن انا 20 يوليو موعد طرح البومها “تخوفني” وهو من اشراف الملحن ياسر ابو علي.

اكمل الوصلة الغنائية الأخيرة للحفل الفنان عايض يوسف بمجموعة من اغانيه ” حلو الكلام ، ما بين إثنين ، ليه انتي غير ، تجيني ، لحول ولاقوة ، استراحة محارب” ورحب عايض بالفنان عبدالله المانع على المسرح، وقال “كنا قبل نفتح بث واللحين جمعتنا جولة المملكة على مسرح واحد” وبين عود المانع ونغمات الفرقة غنى الفنانان مجموعة من الاغاني ” الحكاية بختصرها ، قصر حبك ” وشكر الفنان عايض هيئة الترفيه على إتاحة الفرصة الغنائية وكما شكر برنامج جودة الحياة.

يذكر ان جولة المملكة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، وتتميز فعالياتها بارتباطها برغبات الجمهور وتتم بشراكة إستراتيجية بين عدة جهات حكومية، وتعمل على تنظيمها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق.