تعزيز نمط الحياة الصحي في الشرقية

البلاد ـ الدمام

أكملت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الحالي عددًا من مشاريع التدخل الحضري، تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وتحسين ورفع كفاءة المجال العام، وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان والزوار من خلال أنسنة المدن، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي، وتحسين المعيشة، وتمكين القطاع الخاص.

وأدخلت الأمانة عناصر التدخلات الحضرية على 20 حديقة، و5 ساحات، و5 مضامير مشاة، و25 مشاركة مجتمعية متنوعة، و3 مضامير مشاة، إلى جانب فرصة استثمارية كساحة مفتوحة، والتي تأتي ضمن المعايير والمنهجية الموصى بها، ومن أبرزها: تعزيز نمط الحياة الصحي وتحفيز ممارسة الأنشطة الرياضية، وضمان الاستدامة البيئية للاختيار الذكي للموارد المحلية، وترشيد الطاقة، ودعم الثقافة والترفيه من خلال تصميم مناطق تفاعلية ذات طابع فني ثقافي، وتعزيز السلامة المرورية ضمن مسارات آمنه بجميع فئاتها، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري بتصميم مساحات حيوية ذات طابع منفرد.

وسعت الأمانة من خلال التدخلات الحضرية إلى تطبيق أفضل الممارسات والمواصفات الفنية الحديثة، والتميز في جودة الخدمات لرفع كفاءة البيئة الحضرية في المنطقة، وتحسين المشهد الحضري للمدينة والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الحيوية في مجال التدخل الحضري والحدائق.

وتأتي هذه المشاريع لتحقيق طموحات برنامج جودة الحياة، وخطة معالجة التشوه البصري، من خلال التطوير الذي يهدف إلى تعزيز أسلوب حياة صحي يربط البيئة الحضرية بالهوية المحلية من فنون وثقافة.