برنامج تدريبي حول إستراتيجيات الترجمة السياحية والترويجية بجامعة الملك خالد

البلاد : متابعات

نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة، اليوم ، برنامجًا تدريبيًّا “عن بعد” حول إستراتيجيات الترجمة السياحية والترويجية.

وقدم البرنامج الذي استهدف المهتمين في مجال الترجمة السياحية والترويجية من كلا الجنسين، نخبة من المختصين من كلية اللغات والترجمة، ناقشوا من خلال البرنامج التعريف بمصطلح الترجمة السياحية والترويجية ، وشرح آلياتها وإستراتيجياتها، بالإضافة إلى تحليل نقدي لبعض الترجمات الموجودة في المنطقة من أسماء المناطق السياحية، والأنشطة التجارية، والأطباق الشعبية، والفلكلور الشعبي.