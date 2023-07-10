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برنامج تدريبي حول إستراتيجيات الترجمة السياحية والترويجية بجامعة الملك خالد

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1444 هـ      10 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة، اليوم ، برنامجًا تدريبيًّا “عن بعد” حول إستراتيجيات الترجمة السياحية والترويجية.

وقدم البرنامج الذي استهدف المهتمين في مجال الترجمة السياحية والترويجية من كلا الجنسين، نخبة من المختصين من كلية اللغات والترجمة، ناقشوا من خلال البرنامج التعريف بمصطلح الترجمة السياحية والترويجية ، وشرح آلياتها وإستراتيجياتها، بالإضافة إلى تحليل نقدي لبعض الترجمات الموجودة في المنطقة من أسماء المناطق السياحية، والأنشطة التجارية، والأطباق الشعبية، والفلكلور الشعبي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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