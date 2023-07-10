باحـــث فـي الطقـــس: ارتفاع درجات الحرارة يضعف تبريد المكيفات

البلاد ـ جدة

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن الأيام القليلة المقبلة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه يؤثر على مستوى التبريد في المكيّفات.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نصيحة.. هذه الأيام والأيام القادمة حتى ظهور سهيل في 24 أغسطس يوافق هذا العام بالهجري 8 صفر 1445هـ قد يضعف مستوى التبريد خاصة في المكيفات سواء في المنازل أو المكاتب أو في السيارات في النهار». وأضاف: «لا تستعجل في الصيانة لآن هذا طبيعي في هذا الوقت من السنة بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الحر لساعات طويلة حتى في الليل على معظم المناطق»

يشار إلى أنه من المرجّح أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المتوسطات التاريخية خلال العام المقبل مع ظهور ظاهرة “إلنينو” الجوية في المحيط الهادئ، والتي أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية،، أنها جارية الآن.



ودعت الأمم المتحدة، الحكومات إلى استباق عواقب ظاهرة “إلنينو” المناخية التي بدأت لتوها، والمرتبطة خاصة بارتفاع درجات الحرارة في العالم؛ وذلك من أجل “إنقاذ الأرواح وسبل العيش”. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ظاهرة “إلنينو” ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون “معتدلة على الأقل”، معلنة “بداية الحلقة”، مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90 %.

وعادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحًا بعد عام من تطور الظاهرة؛ وبالتالي من المرجَّح أن يكون ملموسًا أكثر في عام 2024م. وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ، بيتيري تالاس، في بيان: “إن وصول ظاهرة إل نينو سيزيد بشكل كبير من احتمال تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، والتسبب في حرارة أشد في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات”.

يشار إلى أن” النينو” هي ظاهرة مناخية تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرًا، وترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ.