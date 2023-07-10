الفتح يدشن برنامجه التدريبي في معسكر النمسا

البلاد- جدة
بدأ الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الفتح برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي، الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا لمدة عشرين يومًا، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش؛ استعدادًا للموسم الرياضي 2023 – 2024.
وجاءت تدريبات اليوم الأول على فترتين صباحية ومسائية، حيث أجريت في صالة الجيم والملعب، فيما كانت الفترة المسائية في الملعب، وركز المدير الفني خلال اليوم الأول على رفع المعدل اللياقي، وأدى اللاعبون التدريبات وسط روح معنوية مرتفعة وحماس كبير.
يذكر أن برنامج الفريق الفتحاوي خلال المعسكر يشتمل على تدريبات لياقية وتكتيكية، تتخللها أربع مباريات ودية في النمسا، ويأتي هذه المعسكر ضمن خطة إعداد النموذجي للموسم الجديد.