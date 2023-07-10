الرياضة

الفتح يدشن برنامجه التدريبي في معسكر النمسا

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1444 هـ      10 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
بدأ الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الفتح برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي، الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا لمدة عشرين يومًا، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش؛ استعدادًا للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وجاءت تدريبات اليوم الأول على فترتين صباحية ومسائية، حيث أجريت في صالة الجيم والملعب، فيما كانت الفترة المسائية في الملعب، وركز المدير الفني خلال اليوم الأول على رفع المعدل اللياقي، وأدى اللاعبون التدريبات وسط روح معنوية مرتفعة وحماس كبير.

يذكر أن برنامج الفريق الفتحاوي خلال المعسكر يشتمل على تدريبات لياقية وتكتيكية، تتخللها أربع مباريات ودية في النمسا، ويأتي هذه المعسكر ضمن خطة إعداد النموذجي للموسم الجديد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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