أخضر السيدات للسنوكر يختتم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للناشئين

ويلز تسيطر على منافسات تحت 17 ومشاركة 60 لاعبا بمنافسات تحت 21

الرياض – محمد الجليحي

اختتم اليوم الاثنين المنتخب السعودي للسنوكر للسيدات تحت 21 عاما تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة العالم للسنوكر للناشئين، التي انطلقت منافساتها السبت الماضي بالعاصمة الرياض.

وتبدا منافسات السيدات يوم الأربعاء حيث تجرى غدًا الثلاثاء قرعة المجموعات والأدوار التمهيدية؛ حيث يشارك في منافسات السيدات 18 لاعبة من ضمنهن 6 لاعبات سعوديات هن” آلاء الحلوة” نادي الشباب “دلال الشمري” نادي قفار “نوت البلوي وريما الحسني وأميرة البلوي ومنار البلوي” نادي الوطني”.

وفي ذات البطولة يبدأ غدًا الثلاثاء المنتخب السعودي للسنوكر للناشئين تحت 21 عاما مشاركته في منافسات تحت 21 عاما، حيث يبدأ دوري المجموعات بمشاركة 60 لاعبا من المنتخبات المشاركة، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين.

وفي منافسات بطولة العالم للسنوكر يقام ظهر غد الثلاثاء نهائي تحت 17 عاما للناشئين حيث يقام بين لاعبي منتخب ويلز ريلي باول ووليم ديفيس بعد وصولهما للنهائي.

وسيتم تتويج الفائز عصرًا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن الاتحاد يهدف إلى إكساب اللاعبين واللاعبات الخبرة للمستقبل من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية، والاحتكاك المباشر مع اللاعبين واللاعبات المصنفين والمصنفات عالميا، ونطمح إلى الاستمرارية في المشاركة مستقبلا، وتحقيق نتائج طيبة بإذن الله في القريب العاجل.