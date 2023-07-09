“مسام” ينزع 572 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

عدن : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023م، من انتزاع 572 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 104 ألغام مضادة للدبابات، و468 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” 48 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

كما استطاع فريق “مسام” من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق “مسام” 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية صبر؛ ليصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 406 آلاف و 390 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.?وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.