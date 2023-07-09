” فوزية والحسناء” تحصدان برونزيتي المبارزة بالألعاب العربية

البلاد- جدة
حققت لاعبة المنتخب الوطني السعودي للمبارزة فوزية الخيبري، الميدالية البرونزية في منافسات الابيه -سيدات- ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر.
وكانت اللاعبة فوزية الخيبري قد تأهلت لدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيرتها القطرية سارة دياب.
وكانت لاعبة أخضر المبارزة الحسناء الحماد، قد نالت هي الأخرى الميدالية البرونزية في منافسات فردي سلاح السايبر بدورة الألعاب العربية.
"طموحي النهائي ويفرح الشعب السعودي"🇸🇦💚
– حديث لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ' فوزية الخبيري' عبر حساب اللجنة #الأولمبية_والبارالمبية_السعودية 🤳#الألعاب_الرياضية_العربية15 pic.twitter.com/xUkl5zHN00
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) July 9, 2023