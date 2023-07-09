الرياضة

” فوزية والحسناء” تحصدان برونزيتي المبارزة بالألعاب العربية

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1444 هـ       9 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حققت لاعبة المنتخب الوطني السعودي للمبارزة فوزية الخيبري، الميدالية البرونزية في منافسات الابيه -سيدات- ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر.

وكانت اللاعبة فوزية الخيبري قد تأهلت لدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيرتها القطرية سارة دياب.
وكانت لاعبة أخضر المبارزة الحسناء الحماد، قد نالت هي الأخرى الميدالية البرونزية في منافسات فردي سلاح السايبر بدورة الألعاب العربية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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