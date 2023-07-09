شؤون الحرمين تطلق مسابقة “أمة وسطا”

البلاد ـ مكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائية بالوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية، مسابقة للقاصدات بعنوان “أمةً وسطا”، وذلك بمقر معرض إثراء وشرف؛ المُقام بالتوسعة السعودية الثالثة.

وأوضح مدير إدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائية وداد بنت محمد الشريف، أن المسابقة مقدمة من إدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري، بالتعاون مع القسم النظير للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية، وتهدف إلى إثراء الجانب المعرفي، من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطريقة تفاعلية عبر الأجهزة الذكية لإيصال الرسالة العالمية لبلاد الحرمين الشريفين، كما أنه سيتم تقديم الهدايا على القاصدات بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة عبر الشاشة فور انتهاء المسابقة.

من جهتها أشارت الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية الدكتورة عواطف بنت أحمد الغامدي، إلى أن مسابقة “أمةً وسطا” تُقدم للقاصدات من الحجاج المغادرين بعد أداء نسكهم واحتفاءً بما أنعم الله عليهم من الحج، وذلك بالمشاركة مع نظيرتها بوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية لشطر الرجال.