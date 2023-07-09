سعوديون يبدعون في مهرجان خيرات الباحة

البلاد ـ الباحة

حقق المطبخ السعودي حضوراً في المعارض العالمية لا سيما أنه من أكثر المطابخ تنوعاً في دول الشرق الأوسط نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية للمملكة وحسب ثراء وتنوع المنتجات البحرية والزراعية واختلاف العادات والتقاليد، كما يمتاز المطبخ السعودي بالتميز والتفرد واختلاف النكهات من منطقة إلى أخرى، وتتولى هيئة فنون الطهي ، تعزيز برامج الأكلات التراثية السعودية، ودعم المواهب والمشاركات في المهرجانات العالمية، وفي هذا السباق بدأت هيئة فنون الطهي مشاركتها في مهرجان “خيرات الباحة الثالث “، المقام في غابة رغدان بجوار حديقة الأمير محمد بن سعود بمدينة الباحة، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يتضمن أركاناً متعددة ومتنوعة للمزارعين، ومنتجاتٍ موسمية من الفواكه والخضراوات التي تشتهر بها المنطقة.



وتتمثل مشاركة الهيئة بالمهرجان الذي يستمر حتى 19 يوليو الجاري، في توفير ركنٍ للطهي الحي، بحضور عددٍ من الطهاة السعوديين المميزين الذين سيقدمون لزوّار المهرجان أشهى الأطباق المحلية، إضافةً إلى ركنٍ متخصص للقهوة السعودية رمزالضيافة والكرم السعودي، وركن يقدم هدايا متنوعة مستوحاة من بيئة الطهي السعودي، فضلاً عن جناحَين خاصَّين بالأسر المنتجة؛ بهدف تمكينهم من عرض منتجاتهم على زوّار المهرجان، دعماً لهم في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.



يذكر أن مشاركة هيئة فنون الطهي في هذا الحدث الذي يُعد من أكبر الأحداث التي تقام في منطقة الباحة، تهدف إلى توعية المجتمع المحلي بخيرات الباحة الموسمية، ودعم فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتمكين الأسر المنتجة من حضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى للوصول إلى أكبر شريحةٍ ممكنة، ضمن التعاون الدائم بين الهيئة، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لتعزيز حضور قطاع فنون الطهي بالمملكة.