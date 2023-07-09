الرياضة حارس يد الفراعنة يحمي عرين الصفا

البلاد- جدة كشفت تقارير إعلامية مصرية عن اتفاق حارس المنتخب المصري لكرة اليد والزمالك” كريم هنداوي” الشهير بـ “كاتونجا” على فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضي للرحيل إلى نادي الصفا السعودي. وأوضحت التقارير أن الحارس الدولي المصري اتفق مع مسئولي الزمالك على فسخ التعاقد؛ للانضمام إلى صفوف فريق الصفا لكرة اليد، بداية من الموسم المقبل. ولفتت التقارير إلى أن الحارس المصري وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مع الزمالك؛ من أجل فسخ تعاقده والسماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي.