الرياضة ” الدانة” يدشن تحضيراته للموسم الجديد بفحوصات طبية وبدنية

البلاد- الدمام

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء اليوم الأحد، تحضيراته استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الذي يشهد مشاركة “الدانة” في دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل. وقد أجرى عدد من اللاعبين فحوصات طبية، بينما خضع فيه البقية لاختبارات بدنية؛ للتعرف على مؤشر اللياقة العامة، على أن تستكمل الفحوصات والاختبارات مساء غدٍ الاثنين. وشهدت نتائج الاختبارات البدنية متابعة البرتغالي بيدرو إيمانويل حيث أظهرت مؤشراً متبايناً، مع تميز واضح لبعض اللاعبين، كما ينتظر أن تستكمل الفحوصات والاختبارات غداً، قبيل التوجه إلى المعسكر التدريبي الذي سيقام في تركيا بداية من 14 من الشهر الجاري حتى الرابع من أغسطس المقبل، الذي سيلعب الفريق خلاله خمس مباريات ودية.