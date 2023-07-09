الرياضة الأرجنتيني” لوبيـز” يعزز دفاع الخليج

البلاد- الدمام

أتم نادي الخليج التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو لوبيـز الذي سيمثل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2024-2023 في دوري روشن السعودي للمحترفين. وأكد ليساندرو لوبيـز على أهمية هذه الخطوة بعد العديد من التجارب الناجحة، التي خاضها خلال مسيرته الكروية، لافتًا إلى أن الطموحات الكبيرة داخل أسوار الـدانـة سهلت اختيار الوجهة بالنسبة له؛ حيث بين نيته في إظهار قدراته ومساعدة زملائه بخبرته التي أشهد عليها أمريكا الجنوبية مرورًا بالشمالية وصولًا بالقارة العجوز. الأرجنتيني الأفضل في 2012 يملك سيرة من الذهب توج بها في بلاده بخمس ألقاب مع بوكا جونيورز بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس وكأس السوبر مرة، وفي قلعة دا لوز تألق؛ حيث حقق ذهب الدوري في ثلاث مناسبات، والسوبر البرتغالي مرتين ومثلها على مستوى كأس رابطة الأندية البرتغالية، بإلإضافة إلى كأس البرتغال.