الرياضة مدرب الاتحاد يقود الفتح في الموسم الجديد

البلاد- الدمام

أعلنت إدارة نادي الفتح عن تعاقدها مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش؛ لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل خلفًا لليوناني جيورجوس دونيس. ويعتبر بيليتش من المدربين المعروفين؛ حيث بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا منذ 2004 حتى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول للدور ربع النهائي ليورو 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب الكرواتي عام 2012. كما يمتلك بيلتش مسيرة مميزة مع الأندية؛ حيث تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي، ثم انتقل بعدها لتدريب فريق وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج لافتة في أول موسمين ( 2015-2017 ) حيث نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي. وسبق لبيلتش تدريب نادي الاتحاد موسم 2018، وانتقل بعدها لتدريب وست بروميتش الإنجليزي 2019 ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021 ونادي واتفورد الإنجليزي 2022 ، قبل أن يعود للمملكة العربية السعودية مرة أخرى عبر بوابة الفتح.