قيصرية الكِتاب تنظم ندوة عن اثنينية عبدالمقصود خوجة

الرياض : البلاد

تنظم قيصرية⁩ بالرياض مساء بعد غدٍ الاثنين 22 ذو الحجة 1444هـ (10 يوليو 2023)، ندوة بعنوان: “اثنينية عبدالمقصود خوجة: الأثر الأدبي والثقاقي”، يتحدث فيها كل من أستاذ الأدب والنقد (سابقاً) بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور حمد بن ناصر الدخيّل، ورئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة (سابقاً) الدكتور عبدالمحسن بن فراج القحطاني، فيما يدير الحوار أستاذ الاعلام السياسي بجامعة الامام الدكتور عبدالله العساف..

واستضافت القيصرية منذ انطلاقتها قبل خمسة أعوام عدداً من الأدباء والمثقفين والمفكرين من داخل المملكة وخارجها ممن أثروا الساحة بعطائهم الفكري والثقافي والعلمي والأدبي والإنساني.

وأوضح المشرف العام على قيصرية الكِتَابْ أحمد فهد الحمدان أن القيصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة منشطاً مهماً ضمن فعالياتها هو عقد ندوات تتناول موضوعات مهمة حيث تناولت الندوة الأولى التي عقدتها القيصرية قبل موسم الحج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية وانعكاساتها الاقليمية والدولية..

وأضاف الحمدان أن القيصرية تعقد بالاضافة إلى ذلك بشكل أسبوعي عدداً من الفعاليات الثقافية والأدبية والاعلامية منها فعالية توقيع كتابي الأول (القصة الكاملة)، وفعالية إعلاميون سعوديون، وفعالية شعراء سعوديون، ومنصة توقيع كتاب..

ودعا الحمدان المثقفين والمهتمين لحضور الندوة التي تبدأ الساعة الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين في مقر قيصرية الكتاب بوسط مدينة الرياض بجوار قصر الحكم وشرق جامع الامام تركي بن عبدالله..

يذكر أن “اثنينية عبدالمقصود خوجة” تأسست قبل أكثر من أربعين عاماً بمحافظة جدة للاحتفاء برموز الشعر والأدب والفكر من داخل المملكة ومن العالمين العربي والإسلامي