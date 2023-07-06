1579 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام “1579” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي؛ وذلك في إطار متابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 609 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و292 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و212 زيارة في المنطقة الشرقية، و119 زيارة في منطقة عسير ، بينما نفذت 74 زيارة في منطقة القصيم و60 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و57 زيارة في منطقة حائل ، و54 زيارة في منطقة جازان، كما نفذت 29 زيارة على مصانع منطقة نجران، و25 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و23 زيارة في منطقة تبوك و 18 زيارة في منطقة الباحة و7 زيارات في منطقة الجوف.

وأكد أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذوات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.