الإقتصاد

وزراء الطاقة في أوبك يواصلون التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1444 هـ       6 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) اليوم، اجتماعًا لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًّا.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق،واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك،من خلال الآليات المعمول بها فعليًّا،بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة،والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها،وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته،البالغ مليون برميل في اليوم،ليشمل شهرأغسطس،كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا،والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته،البالغ 20 ألف برميل يوميًّا في شهر أغسطس من عام 2023م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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