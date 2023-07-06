صيف الباحة أجمل يقدم مسرحية “الغريب عوّد”

البلاد ـ الباحة

قدمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة أمس الأول مسرحية “الغريب عوّد” وذلك فعاليات صيف الباحة أجمل 44 ” والتي أقيمت على مسرح أمانة المنطقة .

وحظيت المسرحية بتفاعل كبير وشهدت حضوراً ملحوظاً من الجمهور خاصة من الأسر والعائلات التي اصطحبت أطفالها للاستمتاع بالعروض التي اتسمت بالتشويق والمتعة المسرحية.

وقبل انطلاق الفقرة المسرحية شاركت الطفلة الكفيفة العازفة ريتاج الزهراني بمعزوفات على آلة الأورج بدأتها بمعزوفة النشيد الوطني ، ثم معزوفة لأغنيتي “عاش سلمان” و”وطني الحبيب” لاقت استحسان الحضور.



وأوضح مخرج ومؤلف المسرحية عمر آل جميع أن المسرحية تدور أحداثها عن التحولات الكُبرى والتمكين التي شهدتها المرأة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في قالب تشويقي إذ تسافر الأسرة عبر آلة الزمن لينتهي بها المطاف إلى عصر الدولة الأموية ، ومن ثم العودة إلى عصر النهضة الوطنية الذي نعيشه الآن الذي تشارك فيه المرأة في بناء الوطن وتتقلد أعلى المناصب ، مؤكداً بأن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته يعكس شغف وحب الجمهور للمسرح والرغبة في متابعة ومشاهدة المزيد من العروض والاستمتاع بها.

من جانبه أفاد مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي البيضاني أن هذا النشاط المسرحي يأتي ضمن الفقرات الرئيسية والبرامج المندرجة ضمن صيف الباحة 44 وستتواصل العروض المسرحية في عدد من المحافظات المستهدفة بعد النجاح الكبير الذي حققته في العرض الأول مقدماً شكره لأمانة المنطقة لاستضافتها المسرحية وتقديم كافة التسهيلات التي أسهمت في إنجاح العمل.