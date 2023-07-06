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تدشين المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1444 هـ       6 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ مكة المكرمة

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.
وأوضح معاليه أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وتطور الحرمين الشريفين وتقديم المقتنيات بطرق عرض وأساليب مبتكرة وفنية؛لإبراز قيمتها التاريخية وتقديم تجربة ثقافية مميزة للزوّار والمهتمين.
الجدير بالذكر أن المعرض يقع في مكتبة الحرم المكي الشريف بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة،وتفتح المكتبة أبوابها يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويدعو المعرض جميع الزوار والمهتمين بتاريخ الحرمين الشريفين إلى زيارته وزيارة مكتبة الحرم المكي الشريف، والتعرّف على كتبها ومخطوطاتها القيمة النافعة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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