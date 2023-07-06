المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك

البلاد : واس

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023 م في مدينة نيويورك.

ويرأس وفد المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

ويركز المنتدى على تقييم الجهود في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتستعرض خلاله الدول منجزاتها بتقديم التقارير الوطنية الطوعية والتي تبيّن مدى الإنجاز نحو تحقيق الأهداف.

ويضم وفد المملكة المشارك جهات عدة إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي: وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبرنامج جودة الحياة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونيوم، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ومؤسسة الملك خالد.

وستقدم المملكة خلال المشاركة استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول جهودها وتقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي شارك في إعداده أكثر من 100 جهة محلية وعالمية.

وتقام دورة هذا العام من المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت شعار “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات” وتركز هذه الدورة على الأهداف التالية: ( المياه النظيفة والنظافة الصحية: ضمان اتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، و طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة،و الصناعة والابتكار والبنية التحتية: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، و عقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

كما تقيم المملكة أربعة فعاليات جانبية ومعرضاً على هامش المنتدى، وهي: