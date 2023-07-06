الإقتصاد

الخريف يبحث مع وفد صيني تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1444 هـ       6 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم, بوفد من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة عضو اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة “Hebei ” وسكرتير لجنة بلدية تانغشان للحزب الشيوعي الصيني وو ويدونغ.

وتضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، والتأكيد على الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في عدد من القطاعات المختلفة، إضافة إلى بحث جذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والصين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة التبادل التجاري في السلع غير النفطية بين البلدين، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين أكثر من 37 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، فيما بلغت الواردات أكثر من 147 مليار ريال .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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