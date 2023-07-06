استشاري: العلاج الجديد للسكري بحاجة للمزيد من التجارب

جدة- ياسر خليل

أكد استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا ، أن الوسط الطبي وخصوصاً المصابين بداء السكري استبشروا خيرًا بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ” Lantidra ” لعلاج مرضى السكري من النوع الأول في البالغين ، وهو عقار محضر من خلايا بيتا لبنكرياس متبرع متوفي ، إذ تحقن الخلايا المستخلصة في الوريد الكبدي البابي جرعة مرة واحدة أو جرعات متكررة مع أخذ الأدوية المثبطة للمناعة.

وأضاف: الواقع وكما هو معروف طبياً أن علاج نقص السكر في الدم الحادّ يشكل حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إصابات ناجمة عن فقدان الوعي أو نوبات صرع ، والتجربة الجديدة على أول علاج خلوي لمرضى السكري من النوع الأول تعطي آمال كبيرة للمرضى ، إذ يوفر للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 1 ونقص السكر في الدم الحاد المتكرر خيارًا علاجيًا إضافيًا للمساعدة في تحقيق مستويات الجلوكوز في الدم المستهدفة.

وأوضح أن دواء لانتيدرا Lantidra هو حقنة واحدة تنقل خلايا البنكرياس المانحة إلى الوريد الرئيسي للكبد، ويجب على من يتلقونها تناول أدوية مثبطة للمناعة لمنع جهاز المناعة لديهم من إتلاف الخلايا المانحة التي تفرز الأنسولين.

وقال إن ما يعزز فرص نجاح الدواء الجديد للبالغين المصابين بـ السكري النمط الأول استناده إلى تجربتين سريريتين تلقى فيهما 30 مشاركاً ما بين مرة إلى 3 دفعات من الدواء، ولم يعد حوالي 70 % منهم بحاجة إلى تناول الأنسولين لمدة عام أو أكثر بعد العلاج، و30 % لم يحتاجوا إلى تناوله لأكثر من 5 سنوات ، ورغم أن العقار الجديد سيفتح آفاقاً واسعة لتخفيف معاناة المرضى إلا أنه يحتاج لمزيد من التجارب على المرضى حتى يمكن القول حينها “وداعاً للسكري” ، فعادة مثل هذه الأمور تأخذ سنوات لإثبات نجاحها وخصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بمرض السكري الذي مر طوال قرن من الزمن بعد اكتشاف الانسولين بسلسلة من الدراسات والأبحاث وخصوصاً في جانب ” الخلايا الجذعية ” سعياً في الوصول إلى علاج يخفف من معاناة هؤلاء المرضى. ونوه ” الاغا” أن العلماء يبحثوا باستمرار عن الوصول لعلاج لمرض السكري، لأنه من أشهر الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص على مستوى العالم، ومن ضمن الحلول التي سعى إليها العلماء هو استخدام الخلايا الجذعية ، وتهدف هذه الطريقة إلى وضع خلايا جذعية في بنكرياس المريض، وهذه الخلايا يتم تحفيزها لتتحول إلى خلايا بيتا، وتقوم بإفراز هرمون الأنسولين مرة أخرى.