7 طرق لخفض الكوليسترول في الدم بدون أدوية

البلاد ـ وكالات

يؤدي تناول اللحوم الحمراء بكثرة إلى زيادة تراكم الدهون في الشرايين ، وربما يتسبب ذلك في حدوث انسداد بها، لذا من المهم جداً إبقاء مستوى الكوليسترول في الدم عند الحدّ المعقول لتلافي العديد من المشاكل الصحية.

فإذا كنت ممن يتبعون أسلوب حياة غير صحي، بحيث إنك تعشق الأطعمة الدسمة والمليئة بالسكريات، ولا تمارس أي نوع من الرياضة، فإنك ستصبح أكثر عرضة لارتفاع الكوليستيرول في الدم.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن هناك بعض الوصفات المنزلية التي قد تكون مفيدة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم بدون أدوية ومنها: الإبتعاد عن الدهون المتحولة، حيث يجب الابتعاد عن الأطعمة والوجبات الغنية بالدهون المتحولة مثل وجبات البرغر والبيتزا ورقائق البطاطا المحمّرة وغيرها، لأن تلك الدهون هي من المسبّبات الأساسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كما يجب قدر الإمكان أن تبتعد عن اللحوم الدسمة واستبدلها باللحوم قليلة الدسم، فمثلاً الدجاج “بدون جلد” يعتبر خيارا أفضل من اللحوم الحمراء. فضلاً عن إدخال الشوفان ضمن وجباتك اليومية، خاصة وجبة الإفطار، حيث إن الشوفان غني بألياف الـ”غلوكان” التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول.ومن أفضل الطرق لتقليل الكوليسترول ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بصفة يومية لحوالي 15 دقيقة على الأقل.

كما ينبغي إضافة الفواكه إلى وجبة الإفطار بصفة يومية، فالفواكه غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تخلصك من الكوليسترول الزائد.

وخلصت بعض الدراسات البحثية إلى أن إضافة القرفة إلى القهوة تساعد في تخفيض الكوليسترول.

ومن الطرق الطبيعية الفعالة لخفض الكوليسترول في الجسم هي إضافة الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتينات إلى وجباتك اليومية.