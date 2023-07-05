25 فعالية عيد بمركز إثراء في الظهران

البلاد ـ الظهران

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ” إثراء ” ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 25 فعالية ثقافية متنوعة تحت شعار “العطاء”، إستمرت لمدة أربعة أيام في مقر إثراء بالظهران. وتضمنت الفعاليات تقديم العروض التفاعلية والمعارض، والمسابقات التي تسلط الضوء على أهمية العطاء والتواصل بين الآخرين وترك أثرٍ إيجابيٍ على حياتهم وحياة الآخرين على حدٍ سواء.

كما شملت هذه الفعاليات تأدية الأذان وفقًا للمقامات السبع وذلك لإعطاء الزوار تجربة الشعور بالموروث الإسلامي، والتأمل بالزخارف الإسلامية المخصصة للمؤذنين، إضافة إلى افتتاح معرض “مساجد تُشدّ إليها الرِحَال” والذي يتضمن لوحات تشكيلية لعدد من فناني المنطقة، حيث تُصوِّر وتحكي الفعالية قصة المساجد الثلاثة وهي: المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في القدس.

كما زخرت الفعاليات باستضافة السينما مسابقة ثقافية، وتقديم عدد من ورش العمل الفنية المخصصة للعائلة والأطفال والتي توضح أهمية العطاء ومفهومه الصادق، إضافة إلى تجربة العائلات من خلال فعالية الترحال والنجوم والاستدلال في الصحراء والعديد من المغامرات المشوقة التي تقام في معرض الطاقة.