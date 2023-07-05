نجاح الخطة التشغيلية لأسواق ومسالخ المدينة المنورة

البلاد ــ المدينة المنورة

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، عن نجاح خطته التشغيلية لأسواق ومسالخ المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت انسيابية في الدخول والخروج، إلى جانب وفرة في المعروض، وتنظيمٍ في عملية التوافد على المسالخ من خلال الحجز الألكتروني المسبق؛ لتقليل أوقات الانتظار.وراعت خطة الفرع الاقبال المتوقع من أهالي وزوار المنطقة؛ لشراء الأضاحي وذبحها، من خلال تهيئة السوق مبكرًا بتواجد 10 فرق ميدانية و52 من موظفيّ الفرع، إضافة إلى 633 عاملا وجزارا، و17 سيارة مجهزة.

وأوضح فرع الوزارة أن إجمالي أعداد المذبوحات خلال يوم النحر وأيام التشريق بلغت 38.211 أضحية، فيما بلغ مجموع أضاحي المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، 10.357 رأسًا من الأنعام؛ ليصبح إجمالي المذبوحات على مستوى المنطقة 48.568 إضحية.

وأبان الفرع، أن الفرق الإشرافية عملت على متابعة الاسواق والمسالخ ميدانيًا، واستبعاد الانعام التي تظهر عليها علامات المرض أو الهزال الشديد، حيث قامت بـ983 جولة رقابية وإرشادية، بتواجد الأطباء البيطريين، والأخصائيين الوقائيين.

من جانب آخر، تأهب الفرع لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء الفريضة، من خلال تكثيف جولاته الرقابية للأسواق المركزية على مدار الساعة؛ لضمان توفّر وتطبيق الشروط الصحية والفنية، والتراخيص والسجلات الزراعية، إضافة إلى التأكد من جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، وخلوها من الأمراض والآفات، لتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.