عيد حائل .. كرنفالات ومسابقات وجوائز

البلاد ـ حائل

شهدت فعاليات عيد الأضحى المبارك التي أطلقتها أمانة حائل تحت شعار “عيدنا فرحة” إقبالاً كثيفآ من الزوار بشكل يومي خلال أيام العيد ، وذلك في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بحائل، وقد اشتملت الفعاليات على الفنون الشعبية والعروض الكرنفالية ومسرح الطفل والجوائز والمسابقات والهدايا.

واستهدفت الفعاليات الزوار من خلال العديد من العناصر الترفيهية وسط أجواءً ترفيهية للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان الجميع وتفاعلوا مع الفقرات المنوعة التي جسدت مظاهر احتفالات العيد بشكل متميز وجاذب .



وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام سعود بن فهد آل علي أن الفعاليات، كانت متنوعة في مختلف المنتزهات والحدائق وفي كل موقع تجسيداً لبهجة العيد ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات جاءت بتوجيه من سمو أمير المنطقة وحرص من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمتابعة من أمين المنطقة .

وأضاف أن أمانة حائل قدمت هدايا تثقيفية للأطفال اشتملت على أدوات وآليات أعمال المهندسين والإدارات الخدمية بالأمانة بهدف تنمية الحس الداخلي للمهندس الصغير في عقول صغار السن ليكبروا وتكبر معهم الآمال لزيادة شغفهم للاسهام في بناء المستقبل .