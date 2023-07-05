رسميًا.. فيرمينو أهلاوي حتى 2026

البلاد- جدة
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو؛ لدعم صفوفه بداية من الموسم المقبل، وذلك حتى 2026.
فيرمينو جـااااااااهز 🇧🇷🫡#WelcomeFirmino pic.twitter.com/6JLKLHMlUO
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2023
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يعلن فيه التعاقد مع فيرمينو، ويقول فيه المهاجم البرازيلي: “أنا ألعب دائمًا في الفرق الكبيرة.. وأنا الآن في الأهلي.. أنا فيرمينو للأهلي جينا”.
كانت مصادر مُطلعة كشفت، في وقت سابق، عن توصل مجلس إدارة نادي الأهلي، لاتفاق لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان الأهلي قد أعلن، في وقت سابق، ضمه لحارس مرمى تشيلسي، الدولي السنغالي إدوارد ميندي.
Si Señor 🫡🪄#WelcomeFirmino pic.twitter.com/jZGcJXCUon
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2023