الرياضة

رسميًا.. فيرمينو أهلاوي حتى 2026

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1444 هـ       5 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو؛ لدعم صفوفه بداية من الموسم المقبل، وذلك حتى 2026.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يعلن فيه التعاقد مع فيرمينو، ويقول فيه المهاجم البرازيلي: “أنا ألعب دائمًا في الفرق الكبيرة.. وأنا الآن في الأهلي.. أنا فيرمينو للأهلي جينا”.

 

 

كانت مصادر مُطلعة كشفت، في وقت سابق، عن توصل مجلس إدارة نادي الأهلي، لاتفاق لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان الأهلي قد أعلن، في وقت سابق، ضمه لحارس مرمى تشيلسي، الدولي السنغالي إدوارد ميندي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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