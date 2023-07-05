جامعة جازان: تصنيع جهاز تكييف صديق للبيئة

البلاد ـ جازان

تواصل جامعة جازان تميزها في تقنيات المعرفة، وتعمل بطريقة علمية ممنهجة؛ من أجل ترقية مخرجاتها، خصوصًا في المجالات التقنية باعتبار أن التقنية من محركات التنمية، وفي هذا السياق، حققت كلية الهندسة بجامعة جازان المركز الأول في فرع “جائزة جامعات دول مجلس التعاون الخليجي” بالمعرض الهندسي الدولي لمشاريع التخرج الطلابية بجامعة الكويت.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد أبو طالب، أن مشاريع التخرج التي حصلت على جائزة المركز الأول، تضمنت تصميم وتصنيع جهاز تكييف صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتصنيع ذراع آلي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، متمنيًا للطلاب الفائزين مزيدًا من النجاحات والتميز.

وتهدف كلية الهندسة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الإدارية والفنية والمالية، التي تقدمها الكلية ومضاعفة الإنفاق على مشاريع البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، خاصة تلك التي تتواكب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية، وتساهم في تشجيع الإبداع والابتكار والتميز، وتقديم خدمات متميزة للبيئة المحلية انطلاقًا لخدمة البيئة الإقليمية وتطلعًا للعالمية.

وقد واكبت الجامعة التطلعات، وأسهمت في بناء مستقبل طموح لأبنائها وبناتها الطلبة بعد تزويدهم بالمهارات والمعارف؛ ليسهموا في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتميزت نجاحات الجامعة في كل مجالاتها البحثية والعلمية محققةً إنجازات وتصنيفات محلية وعالمية.



وتوالت نجاحات ومنجزات جامعة جازان في خدمة المجتمع والبحث العلمي والتميز الأكاديمي والتعليمي، الأمر الذي يجسد دعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله.

وفي مؤشر “نيتشر” البريطاني لجودة الأبحاث 2022م، حققت الجامعة المركز الـ 11 في عدد الأبحاث، والمركز الـ13 في جودة الأبحاث، كما جاءت نتائج البحث العلمي في 2022م مقارنة بعام 2017م في مؤشر” Scopus” زيادة النشر العلمي بنسبة 250 %، وزادت الاستشهادات بنسبة 328 %، وجاءت نتائج البحث العلمي في 2022م مقارنة بعام 2017م في شبكة العلوم بزيادة النشر العلمي بنسبة 425 % وزادت الاستشهادات بنسبة 782 %.



وتصدرت الجامعة المراكز الأولى في النشر العلمي عن جائحة كورونا، حيث كانت ضمن المراكز الـ 10 الأولى على الجامعات السعودية بنشر 220 بحثًا، كما حققت المركز الـ4 على الجامعات السعودية في أبحاث السرطان بنشر أكثر من 420 بحثًا.

وحصلت جامعة جازان على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في برامجها، ومن ضمنها حصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك يأتي اعترافًا بجودة عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية.

يشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة جازان، تهدف لعمل شراكة علمية مع بعض الكليات المماثلة بالمملكة أو خارجها؛ بهدف التعرف على مستحدثات العصر في العملية التعليمية في المجال الهندسي والتقني، وكذلك التواصل عن قرب مع المدارس العلمية المختلفة لتحقيق أقصى استفادة للطالب وعضو الهيئة التدريسية، والعمل على خلق كوادر وطنية تحمل لواء نقل التقنية التعليمية لجامعات المملكة.

وتتمثل أقسام الكلية في الهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، ووحدة المواد العامة.