«تقني تبوك» يفعل مبادرة «مهارة» للتدريب النسائي

البلاد ـ تبوك

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك جهودها في ترقية المخرجات، فضلًا عن إطلاق مبادرات التوظيف للمتدربين والمتدربات، وفي هذا السياق فعلت الإدارة مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية بمسمى “مهارة” كمرحلة أولى في المعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بمحافظتي ضباء وتيماء. وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة في جميع المجالات التقنية والمهنية لأكثر من برنامج تدريبي لمعرفة أدوات السلامة والمعدات المستخدمة بالمركبات، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات، وأيضًا معرفة المهارات الأساسية في التمديدات الكهربائية المنزلية.



وأكد التدريب التقني بتبوك، أن المبادرة تأتي ضمن الخدمات والبرامج التدريبية، التي تستهدف المجتمع المحلي، وذلك لتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية بالمجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن إدارة التدريب بالمنطقة ستنفذ عددًا من البرامج التدريبية التي تخدم المجتمع من الجانب المهني والتقني.

وسبق أن نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك “ملتقى توظيف تقني تبوك 2023” بمشاركة 36 شركة ومنشأة من القطاع الخاص بالمنطقة، قامت بطرح أكثر 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.



وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الملتقى الذي دشنه سمو أمير منطقة تبوك واستمر 3 أيام؛ يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عددًا من الورش التدريبية لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل، وتستمر حتى نهاية الملتقى؛ كإعداد السيرة الذاتية، وفن اجتياز المقابلات الشخصية، وأساسيات العمل الحر، وابدأ مشروعك والتخطيط الناجح، وأفكار المشاريع والتفكير الإبداعي، بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات البشرية وبنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال.