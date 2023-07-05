الرياضة الهلال يحسم صفقة سافيتش لمدة 4 مواسم

هلال سلمان- جدة من المنتظر أن يكون لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الصفقة الثالثة لنادي الهلال في موسم الانتقالات الحالي، حيث أكدت ميديا إيطالية، أن الاتفاق قد تم مع اللاعب وإدارة ناديه لاتسيو؛ لكي يرتدي سافيتش قميص وصيف بطل العالم لمدة 4 مواسم. وذكر موقع (إنسايدر لاتسيو) أن سافيتش سيوقع عقد انتقاله للهلال لمدة 4 مواسم مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، وأن الصفقة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يلتحق اللاعب الصربي بمعسكر الهلال في النمسا. سافيتش البالغ من العمر 28 عامًا، سيكون ثالث صفقات الهلال بعد كل من البرتغالي روبن نيفيش، والسنغالي خاليدو كوليبالي. ولد سيرجي في إسبانيا لعائلة رياضية؛ حيث كان والده نيكولا لاعب كرة قدم محترف، ووالدته لاعبة كرة سلة محترفة، وبعد انتقال والده للعب في البرتغال بدأ سيرجي في ممارسة الكرة مع نادي سبورتينغ لشبونة، ثم لعب في شبابه لنادي غراتسر النمساوي، لكنه عاد إلى صربيا ليبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي فويفودينا عام 2013 وحقق معه بطولة الكأس، قبل أن ينتقل إلى خينك البلجيكي موسم 2014/2015، ومنه إلى لاتسيو بعد موسم واحد فقط. وخلال 8 مواسم في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، حقق سافيتش مع لاتسيو كأس إيطاليا عام 2019م، وكأس السوبر الإيطالية عامي 2017 و2019، واختير أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي عام 2019، وأفضل لاعب في لاتسيو مرتين عامي 2021 و2022. ومع منتخب بلاده توج بكأس العالم للشباب عام 2015، ونال الكرة البرونزية كثالث أفضل هدافي البطولة، ولديه مع المنتخب الأول 43 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف، منها هدفه في مرمى الكاميرون خلال مونديال قطر 2022. من جهة أخرى، يسعى الهلال للتعاقد مع مهاجم خلال الأيام المقبلة، حيث يأتي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي كأبرز الخيارات المطروحة، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، والأرجنتيني ماورو إيكاردي.