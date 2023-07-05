المدينة الطبية تعيد البصر لحاج كيني

البلاد ـ مكة المكرمة

نجح فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ حاج كيني بالعقد الخامس من العمر بعد إصابته بالعمى عقب معاناته من إنفصال حاد بالشبكية نتيجة تعرضه لقطع في الشبكية.

وأوضحت ” الصحة ” أن المدينة الطبية استقبلت المريض كحالة طارئة ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح معاناته من إنفصال حاد للشبكية بالعين اليمنى ، وقام الفريق الطبي بتقييم الحالة ، والاطلاع على كامل التقارير الطبية ، وقرر الجهاز الطبي فورًا إجراء عملية عاجلة خلال ساعة واحدة فقط.

وأشارت” الصحة ” إلى أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لإنفصال الشبكية يقوم به المركز بمدينة الملك عبدالله الطبية بشكل مستمر ولله الحمد بفضل مايتميز به المركز من خبرات طبية متميزه ، وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين

في خدمة المواطنين ، وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء.

يذكر أن مركز العيون بالمدينة الطبية قام خلال موسم الحج لهذا العام بالعديد من العمليات لحجاج بيت الله الحرام ومن جنسيات مختلفة كما هو العادة له في كل عام.