الرياضة الشباب يتعاقد مع كويلار 3 مواسم

البلاد- الرياض

أعلن نادي الشباب، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المحترف الكولومبي السابق بصفوف الهلال كويلار. وأشار نادي الشباب، عبر بيان رسمي إلى أن اللاعب وقع على عقد حتى عام 2026 بعدما اجتاز الاختبارات الطبية. وكان اللاعب الكولومبي الدولي قد انضم لصفوف الهلال موسم 2019/2020 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي. وشارك اللاعب الكولومبي بقميص الهلال في الموسم الماضي 2022/2023 في 30 مباراة؛ حيث صنع هدفًا واحدًا خلال 2663 دقيقة لعب.