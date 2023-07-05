إعادة تشكيل ‫لجنة أصدقاء البيئة‬ بمنطقة الجوف

سكاكا : البلاد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، قراراً بإعادة تشكيل “لجنة أصدقاء البيئة” بالمنطقة .

وحدد سموه مهام اللجنة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإشراف على المشاريع الحيوية دون أثر سلبي على البيئة, وزيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة, ومعالجة ما قد يطرأ من أعمال تؤثر سلباً على البيئة, ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع والاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر العام بالمنطقة، وتفعيل دور المواطن في الحفاظ على نظافة المدينة والمتنزهات والاهتمام بالنواحي البيئية والجمالية بصفة عامة ,ودراسة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه البيئة والنظافة بشكل عام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , وتشجيع ومساندة الجهات الأهلية والمهتمين بالبيئة وخاصةً في زراعة الأشجار والمحافظة على الموجود منها.

وأكد رئيس لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة الدكتور فيصل الشاعل سعيه وجميع أعضاء اللجنة لتحقيق توجيهات سمّوه لكل ما يخدم المنطقة وأهلها.