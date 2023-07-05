الرياضة أنشيلوتي مدربًا للبرازيل في 2024.. ودينيز يتولى المهمة مؤقتًا

البلاد- جدة سيتولى المدرب الإيطالي الفذ” كارلو أنشيلوتي” مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اعتبارًا من بطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة لوكالة “فرانس برس”. وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق، أن مدرب فلوميننزي” فرناندو دينيز” سيتولى المهمة موقتًا بانتظار التعاقد مع مدرب دائم. وسيكمل أنشيلوتي-64 عامًا- العام المتبقي في عقده مع ريال مدريد الإسباني، قبل تولي مهمة الإشراف على “سيليساو” وقيادته في كوبا أمريكا المقررة بالولايات المتحدة في يونيو 2024. ويعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحًا في القارة الأوروبية، التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي (2004 مع ميلان) والإنجليزي (2010 مع تشيلسي) والإسباني (2022 مع ريال) والفرنسي (2013 مع باريس سان جرمان) والألماني (2017 مع بايرن ميونيخ). وسيحل أنشيلوتي بدلًا من تيتي، الذي كان مدربًا للمنتخب البرازيلي في مونديال قطر نهاية العام الماضي، قبل أن يرحل بعد خروج “سيليساو” من ربع النهائي على يد كرواتيا، تاركًا المهمة موقتًا لرامون مينيزيس. وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا قال فيه: إن دينيز سيكون مسؤولًا عن المنتخب للعام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد إدينالدو رودريغيز في بيان عبر الفيديو: “سيقود فرناندو دينيز المنتخب البرازيلي لمدة عام، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك بكفاءة كبيرة، كما فعل دائمًا خلال مسيرته الاحترافية”.

بدوره، قال دينيز: “إنه حلم وشرف وفخر كبير أن أخدم المنتخب الوطني”. وسيتولى ابن الـ 49 عامًا تدريب المنتخب في 6 من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بما في ذلك مواجهة كل من الأرجنتين والأوروغواي. وتبدأ البرازيل مشوارها في التصفيات في سبتمبر المقبل على أرضها أمام بوليفيا، ثم خارجها أمام البيرو.