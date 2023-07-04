الإقتصاد

لخلل خطير.. “التجارة تستدعي 4,262 سيارة ايسوزو (D-MAX)

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1444 هـ       4 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,262 سيارة ايسوزو (D-MAX) موديل 2023 لاحتمالية تسرب المياه إلى وحدة التحكم الكهروهيدروليكي (EHCU) قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

ودعت مستخدمي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة

“العيسى العالمية للسيارات”على الرقم المجاني (8001243222)، شركة”اليمني للسيارات”على الرقم المجاني (8001240283)، وشركة”باخشب اخوان القابضة”على الرقم المجاني (8002444407) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.