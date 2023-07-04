لخلل خطير.. “التجارة تستدعي 4,262 سيارة ايسوزو (D-MAX)

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,262 سيارة ايسوزو (D-MAX) موديل 2023 لاحتمالية تسرب المياه إلى وحدة التحكم الكهروهيدروليكي (EHCU) قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

ودعت مستخدمي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة

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