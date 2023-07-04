شؤون الحرمين تطلق مبادرة “حياكم”

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المعارض، أمس، مبادرة “حياكم” في معرضها الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.

وتهدف المبادرة إلى الترحيب بالزوار والحجاج بعد أداء نسك الحج بيسر وسلامة وتوزيع الإهداءات لهم وتعزيز الثقافة والمعرفة بينهم، وتعريف الزوّار بالتراث الإسلامي والتاريخ الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز الروحانية والوعي الثقافي لدى الحجاج والزوار بما يختص بالحرمين الشريفين.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في كل ما من شأنه تطوير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.