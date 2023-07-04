تنبيه هام للمواطنين الراغبين في السفر

الرياض : البلاد

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وأوضحت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

وأكدت الجوازات، أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و “توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.